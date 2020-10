Torna l’ora solare: da sabato notte lancette indietro di un’ora. Sarà per l’ultima volta?

Nella notte tra sabato e domenica prossimi, 24 e 25 ottobre, torna l’ora solare e quindi le lancette dell’orologio dovranno essere portate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2 di notte. Guadagneremo un’ora di sonno ma solo per una mattina, ma perderemo un’ora di luce nel pomeriggio e quindi davvero sarà già buio intorno alle 17. L’ora legale tornerà nella notte tra il 27 e 28 marzo 2021. Potrebbe anche essere l’ultima volta perché il parlamento di Strasburgo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale a partire dal 2021 ma ogni stato membro dell’Ue ha la facoltà di scegliere. L’Italia non ha apportato alcuna modifica e al momento ha detto no all’abolizione dell’ora legale.