Tiago con il suo “A Natale puoi” ha conquistato tutta Italia

Catania- Catanese, quattro anni appena compiuti, occhi furbi e vispi e una voce dolce e melodica che è entrata nella testa di tutti con quel “A Natale puoi”.

Lui è Tiago, l’unico bimbo siciliano selezionato tra migliaia di video arrivati ad una nota casa dolciaria per realizzare il nuovo spot promozionale con i volti e le voci più espressive.

Dalla fine di novembre tra tv, social e web il piccolo Tiago con le cuffie in testa, mentre tiene il tempo come i cantanti navigati, ci ha pian pian accompagnati nell’atmosfera natalizia.

“Da subito Tiago ha mostrato interesse per la musica e la danza- dichiarano i genitori-ed abbiamo deciso di registrare un video e inviarlo senza pensare che sarebbe stato scelto”.

Educato sin dalla nascita alla musica, non a caso è nipote d’arte, con il nonno il regista e musicista Salvatore Guglielmino si diverte a “giocare”- come dice il piccolo performer- con il pianoforte e ballare con le canzoni dei Maneskin e quando si rivede in TV o su internet ripete, come un consumato professionista- potevo farla meglio.

La pubblicazione della foto del piccolo Tiago è stata autorizzata dalla famiglia