TEMPO DI RIPRESA, TEMPO DI CULTURA LA CASA EDITRICE CARTHAGO A PATERNò IN UN FULL IMMERSION DI AUTORI, ARTE E SCIENZA

Inizierà giorno 10 luglio sino giorno 12 una full immersione di cultura, a Paternò, in provincia di Catania, nella prestigiosa sede del Palazzo delle arti, in via dei Normanni l’evento “Creati-va-Mente, linguaggi molteplici dell’essere nel mondo”, sposato dalla Carthago Edizioni e organizzato dall’associazione “Con-Tatto a casa di Nunet”, con il patrocinio del Comune di Paternò.

La casa editrice Carthago presenterà in questi 3 giorni, 9 libri dei suoi autori più prestigiosi. Si inizierà giorno 10, alle ore 18,30, a seguire giorno 11 luglio alle ore 10,00 e concludere giorno 12 luglio, alle ore 18,00 in un percorso di letteratura, scienza e bellezza. I visitatori, dopo il periodo di lockdown, avranno la possibilità di immergersi in un concentrato di presentazioni di libri, psicologia e arte con l’esposizione di quadri dell’artista internazionale, Jean Calogero.

La presidente dell’associazione “Con-Tatto” a casa di Nunet”, Ionella Consolata Emmanuele, ha organizzato l’evento, creando una sinergia di professionisti e artisti, un evento tra: scienza e arte. L’obiettivo dell’evento, sottolinea la presidente Emmanuele è “Quello di promuovere l’importanza del processo immaginativo in una prospettiva di cambiamento e, quindi, di ri-definizione di se stessi e dell’ambiente circostante. L’immaginazione è un fenomeno dinamico e complesso, in quanto consente al soggetto sia di muoversi in uno spazio mentale tra passato, presente e futuro, sia di produrre qualcosa che è, in continuo divenire, perché non vi è una fissazione su un punto assoluto, ma i contorni, i colori variano e sfumano continuamente. Nello specifico, diremmo che attraverso l’immaginario si realizza, nell’individuo, un movimento psichico multiforme, il cui risultato non è lineare e non è prevedibile ma, molteplice verso una nuova progettualità. Interessante, a tal proposito, appare sottolineare come la condizione di rottura di uno stato per il soggetto, rappresenti una condizione di caos che costituisce l’elemento fondamentale per avviare un processo di cambiamento, in quanto, il soggetto, potrà evolvere verso una nuova configurazione del proprio sistema psichico; cioè, si realizza un processo creativo. Quindi il processo creativo, che ha luogo al margine del caos, è intrinsecamente ri/strutturante poiché causa la scomparsa di un equilibrio, generando inaspettate e imprevedibili nuove possibilità. Ed è proprio questo passaggio che consente all’individuo di “sentire” il mondo “molteplice”, di cogliere le differenti sfumature e di ri-inventare la realtà in maniera flessibile, cioè un modo di “essere” nel mondo in maniera progettuale, piuttosto che subirlo passivamente”.

La responsabile editoriale della Carthago edizioni, Margherita Guglielmino, mette in evidenza “La fattiva attività della dottoressa Ionella Consolata Emmanuele, presidente dell’associazione, che ha fortemente voluto questo incontro tra Scienza e Arte, condiviso subito dalla nostra casa editrice. Volendo rendere un omaggio particolare alla Città di Paternò è stato coinvolto il dottor Luigi Nicolosi per poter esporre alcune opere del grande artista internazionale Jean Calogero, il cui magnifico catalogo è stato edito dalla Carthago Edizioni”. Continua la Guglielmino, “Ringrazio il sindaco di Paternò, Dr Nino Naso e tutto lo staff del Comune che ha permesso la realizzazione dell’evento, sempre pronti a supportare gli incontri che danno lustro alla loro città, fidiamo in una partecipazione di pubblico per dare ulteriore pregnanza all’evento e donare a tutti momenti di reciproco arricchimento interiore”.