Succcesso per il workshop di Rosanna La Malfa dedicato alla Comunicazione digitale

Di Elisa Guccione

Grande partecipazione di pubblico al seminario gratuito dal titolo “Workshop di Comunicazione Digitale-Andiamo online per il nostro territorio” , promosso dalla Pro Loco di Acicastello ed organizzato in compartecipazione con “Mood”, la web agency di Rosanna La Malfa, esperta in Comunicazione e Marketing.

Nella sala conferenze di Villa Fortuna nel lungomare dei Ciclopi Rosanna La Malfa, in un corso dal forte impatto emotivo, ha spiegato come l’

educazione digitale sia utile non solo per affrontare il mondo del lavoro ma necessaria per vivere in sintonia con questi anni sempre più smart.

“Valorizzare e conoscere meglio la propria terra attraverso l’uso dei social e la giusta educazione digitale intesa anche come opportunità di lavoro sono stati il liet motif di questo laboratorio- dichiara Rosanna La Malfa- attraverso il quale studiare le basi di conoscenza per la comunicazione sui social con il giusto mood da usare come risorsa nel turismo”.

Alla fine dell’incontro ogni corsista ha ricevuto un attestato di partecipazione come è già avvenuto nei precedenti corsi di “Comunicazione e Fotografia” e “Comunicazione e Teatro” realizzati su invito del presidente della Pro Loco Massimo Pellegrino, con il preciso obiettivo di organizzare un progetto per promuovere il territorio.

“Comunicare in modo intelligente e pulito ha senza dubbio il suo riscontro in qualunque settore si decida di operare-continua Rosanna La Malfa che da poco ha conseguito la seconda laurea in Scienze tecnologie informatiche per il corso in Informatica e comunicazione digitale- ed ogni mio workshop è qualcosa di più di uno scambio accademico ma un vero rapporto emozionale ed emozionante che arricchisce entrambi, perché le lezioni devono essere un’unione di gioia e comunicazione per usare quegli strumenti necessari per lavorare insieme. La base fondamentale di ogni laboratorio è l’empatia, qualità che si sposa perfettamente con il codice etico di Mood”.

Ritornare in aula dopo tre anni di pandemia dove i rapporti umani sono stati quasi azzerati dall’uso dei new media è stata una conquista importante- come ha spiegato ad inizio lezione la docente- ma è fondamentale capire che la realtà online non potrà mai sostituirsi a quella offline per questo è utile educare all’uso dei social come mezzi che possono migliorare la nostra vita senza però mai sostituirsi ad essa.

