Staff al lavoro per l’edizione 2021 del Catania Book Festival

Catania – Dopo un anno difficile, in cui il comparto culturale è stato abbandonato a sé, è giunto il momento di ripartire e di farlo con impegno e in sicurezza. L’importanza di un evento come il Catania Book Festival, che già lo scorso anno ha coinvolto quasi 2.000 partecipanti, è innegabile e lo staff è già al lavoro per organizzare l’edizione 2021, che si terrà dal 21 al 23 maggio, ma ha già anticipato alcune novità interessanti per tutti gli amanti del mondo della lettura, della musica e della cultura. La prima novità di questo 2021 è il lancio del Catania Book Club, community ufficiale del Catania Book Festival che fornisce l’accesso a decine di incontri esclusivi e a tante novità.

Le interviste, che inizieranno sabato 6 marzo con “About Sex” di Marco Cavalli e Alessandro Zaltron (Mondadori), saranno moderate dai giornalisti Sandy Sciuto e Simone Lemmo. La squadra del Catania Book Festival si allarga per affrontare nuove sfide e lo staff si avvale ora del supporto di tre CBF Ambassadors: la libraia Valentina Agosta (coordinatrice della sezione librerie), la prof. Maria Antonietta Ferraloro (coordinatrice della sezione scuole) e la grecista Giusi Norcia (coordinatrice della sezione letture del Catania Book Club). Inoltre, si chiuderà a breve la call aperta a chi volesse candidarsi per diventare volontario del Catania Book Festival e scoprire il dietro le quinte del Festival del Libro e della Cultura di Catania. Per candidarsi, basta seguire le indicazioni presenti sui canali social del Catania Book Festival.