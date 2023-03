Sorrisi e storie incantate per la fiaba “Il Bardo e il Cavaliere”

Catania- Una fiaba inedita e coinvolgente. Una storia originale ricca di valori come l’amicizia, la solidarietà e la tenacia di scegliere il proprio destino autonomamente è il filo conduttore dell’applaudito spettacolo “Il Bardo e il Cavaliere” per la rassegna “Sguardi“, dedicata ai bambini, promossa dalla Compagnia Buio in Sala, fondata e diretta da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia.

Nel giorno della festa del papà il palcoscenico dello “Spazio bis“, la sala teatrale all’interno dei locali della scuola d’arte Buio in Sala, negli spazi dell’istituto Leonardo Da Vinci, bambini e famiglie sono stati accolti da una speciale animazione con palloncini modellabili a tema che ha trasportato i presenti nel mondo incantato del bardo Girolamo, del cavaliere Laerte, della principessa Anastasia ghiotta di cipolle e del terribile cavaliere Tancredi.

Il testo di Luca Gulino e Andrea Luvarà protagonisti sulla scena con Anastasia Cino e Antonio Costantino, coadiuvati dalla supervisione artistica dei registi ed attori Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, è una storia dal sapore classico piena di divertimento, azione e colpi di scena che conquista immediatamente soprattutto per le forti emozioni di un finale assolutamente imprevedibile.

Tra castelli, torri, campi di grano, cieli azzurri ed una particolare e ben riuscita unione tra narrazione e musica i bambini di tutte le età rapiti dalla fantasia della messa in scena non hanno potuto fare a meno di innamorarsi dei pittoreschi personaggi e vivere un momento di gioia e magia che solo le fiabe possono regalare.