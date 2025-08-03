Solidarietà ed inclusione per la grande festa della Fondazione Pia Casa Villa Angela

San Giovanni La Punta-Centinaia di bambini accompagnati dai genitori e dai nonni hanno festeggiato 2 mesi di attività ludiche, di preghiera e di aggregazione del Grest dell’Oratorio Clan dei Ragazzi, promosse dalla Fondazione Pia Casa Villa Angela con l’aiuto di volontari, catechisti ed operatori sportivi.

Presente alla serata di festa condotta da Emanuele Bettino il sindaco di San Giovanni La Punta Nino Bellia il quale ha sottolineato quanto sia importante per il territorio la Fondazione Pia Casa Villa Angela e quanto siano graditi i sodalizi con le associazioni amiche che operano da sempre nel sociale. “L’amministrazione comunale- dichiara il sindaco Nino Bellia– ringrazia chi lavora per i giovani e le famiglie”.

Padre Gaetano Milazzo, presidente della Fondazione, ha spiegato l’importanza di aver dato vita ad una realtà che dalla preghiera, dalle attività catechistiche ed oratoriali è cresciuta con l’acquisizione dell’Ente Morale Sant’Agata La Vetere Villa Angela realtà sanitario riabilitativa che vanta un’attività ultra sessantennale. Vivo e vibrante il ricordo di Padre Ugo Aresco, fondatore e punto d’incontro di tutte le opere sociali che da sempre abbracciano inclusione, preghiera, aggregazione e sport.

Presenti a questa grande festa di solidarietà ed unione animata da bambini ed adolescenti con uno speciale spettacolo, coordinato dal responsabile delle attività oratoriali Carmelo Nicolosi, la dott.ssa Maria Miano presidente dell’ASD Clan dei Ragazzi, il Vicepresidente Franco La Fico Guzzo, i volontari Carmelo Pescicelli e Salvo Di Blasi i quali hanno evidenziato l’importanza dello sport come la pallavolo, per dare disciplina e orientamento ai giovani. Salvatore Caruso presidente dell’ADVS Fidas Catania e Presidente del coordinamento Fidas Sicilia ha dato la possibilità di effettuare degli screening per la pre donazione di sangue grazie alla presenza di una autoemoteca. Giuseppe Mazza presidente dell’associazione BR1 Happiness For Children ha parlato dei progetti sociali per famiglie e piccini seguiti da questa importante realtà nata e fondata per regalare benessere mentre Enzo Strano presidente dell’associazione AMICRI ODV che nasce dall’impegno di un gruppo di ex volontari della Croce Rossa Italiana ha messo a disposizione di poveri, fragili e bisognosi l’esperienza maturata nelle emergenze sanitarie, nella protezione civile e nel sociale. A suffragare l’importanza delle attività di preghiera e catechesi la presenza di Mons. Alfio Santo Russo, consigliere d’amministrazione della Fondazione.