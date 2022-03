Sold out per Renny Zapato e I The Blusacci per una serata tutta rock’nroll

di Elisa Guccione

Pubblico in delirio e numerosi bis per il camaleontico cantattore Renny Zapato, che con un look alla Jhonny Depp insieme ai The Bluesacci ha animato la notte catanese del Twenty’s.

Un mix esplosivo di brani dal rock’n roll del primo periodo di Elvis al rockabilly degli anni ottanta ma anche brani intramontabili come “Tutti frutti” di Little Richard fino ai brani originali dei “Bluesacci” come la famosa hit del gruppo “Indiano Metropolitano” o “Frustami e baciami” tormentone per svariati anni dei locali estivi siciliani più in voga, brano che nel 2005 conquistò Sanremo rock.

Standing ovation per l’esibizione a sorpresa di Renny Zapato con Francois Turrisi, amico e fratello di sempre presente tra il pubblico, che appena salito sul palco insieme agli altri componenti della band Carmelo Carbonaro alla chitarra, Stefano Grasso al sax, Alfio Sciacca alla chitarra, Ferruccio Caselli alla batteria e Lorenzo Scandurra al basso con la partecipazione straordinaria di Anthony Panebianco alle tastiere, hanno regalato al pubblico un crescendo di emozioni per una serata dedicata al puro divertimento con un immancabile spirito goliardico dal cuore sempre giovane, perché tutto è un keep on rockin.

