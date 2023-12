Sold out per per il concerto “Ricordando i Pooh” del musicista Marco Guccione per i malati di Alzheimer

di Elisa Guccione

“L’idea di questo concerto è nata dopo la scomparsa di mio nonno Filippo, che mi ha permesso di capire l’importanza di quanto la musica possa essere d’aiuto ai malati di Alzheimer, perchè le emozioni e i ricordi musicali non possono essere cancellati anche se non si riesce più a comunicarli”. Con queste parole il musicista Marco Guccione descrive come sia nato il concerto di beneficenza per i malati di Alzheimer al teatro Sciascia di Chiaramonte Gulfi.



Il ricavato di “Ricordando i Pooh“, l’evento sold out dedicato alla band più longeva ed applaudita della storia della musica italiana, è stato devoluto al Cea, Centro Educativo Alzheimer, di Ragusa, struttura composta da giovani professionisti guidati dalla responsabile dottoressa Stefania Carbonaro.

Applausi e ripetuti bis per Giorni Infiniti, Dammi solo un minuto, Piccola Katy, L’ultima notte di caccia, L’anno, il posto, l’ora, Il cielo è blu sopra le nuvole, Cercando di te, Uomini soli e le immancabili Tanta voglia di lei, Pensiero, Non siamo in pericolo e Parsifal.

Tanti i consensi da parte dei presenti per l’esibizione del giovane Marco Guccione che dopo essersi laureato in Economia all’Università degli Studi di Catania e aver lavorato nel settore della Business Intelligence durante gli anni lavorativi svolti a Roma, concilia il lavoro in banca con la passione per la musica che gli ha permesso di vincere nel 2018 il “Premio Rai Cinema Channel” per aver composto, arrangiato e registrato i brani strumentali del docufilm “La speranza è l’ultima a morire”, scritto e diretto dall’attrice Virginia Barrett.

La tastiera di Guccione ricorda nelle sonorità quella di Roby Facchinetti al punto di ricevere i personali complimenti del fondatore dei Pooh.

Durante la serata sono stati presenti due ospiti: il giovane Patrizio Cassibba che ha cantato “Supereroi” di Mr. Rain e il tenore Alessandro Cassibba che ha eseguito “Il mare calmo della sera” di A. Bocelli e “Miserere” di Pavarotti e Zucchero.

Tutti in piedi e pubblico sotto il palco, in pieno stile dei classici e storici concerti dei Pooh, per il gran finale con l’eterna “Chi fermerà la musica“, perché parafrasando una canzone del duo Facchinetti Negrini chi “fa col cuore” non sbaglia mai.

Elisa Guccione