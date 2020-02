Sold out per la divertente commedia “Un killer chiamato Damigiana”

CATANIA- Gag, battute divertenti e ritmo veloce per la spassosa commedia “Un killer chiamato Damigiana” di Carlo Mangiù diretta da Franco Colaiemma, per la rassegna “Panta Rei” del capocomico Valerio Caponetto.

Al centro della storia le vicende della famiglia Damigiana, proprietari di una pensione i quali, a propria insaputa, ospitano per un periodo un killer che, assoldato da una famiglia mafiosa, ha il compito di uccidere un certo Gino Botta in arte Cesarini colpevole di aver macchiato l’onore della figlia, solo che il sicario verrà arrestato prima di compiere il lavoro lasciando nella pensione una valigia piena di soldi.

La dinamica regia di Franco Colaiemma inscena una serie di equivoci che grazie all’affiatato e numeroso cast capitanato dalla coppia di attori Raimondo Catania e Valerio Caponetto con lo stesso regista Franco Colaiemma e gli attori Alessandro Giuffrida, Lidia Scuderi, Grazia Zappulla, Giuseppe Pulvirenti, Giuseppe Cultraro, Paulo Siani, Majra Marcellino, Carmelita Murabito, Attilio Mauro, Claudia Salvini e Rosaria Motta conquistano sin dalla prima battuta il numeroso pubblico del teatro Grotta Smeralda, soprattutto, quando Raimondo Catania nei panni di Domenico Damigiana cerca di risolvere il guaio della “valigia” tentando di uccidere la vittima al posto della vero assassino e pagare così il suo debito con la “famiglia mafiosa” di aver fatto scomparire i soldi.

Convincente Valerio Caponetto nel ruolo di Giuseppe Damigiana, caldo uomo del sud che cerca, andando ahimè in bianco, di coquistare tutte le donne della pensione regalando al pubblico allegri siparietti comici, premiati con fragorosi applausi in tutte e due gli spettacoli in programmazione.

Uno spettacolo entrato di diritto tra i grandi classici della nostra tradizione che si pone l’obiettivo ben riuscito di divertire e alleggerire la quotidianità riportando a teatro uomini e donne di tutte le età, che scelgono l’arte del palcoscenico ai reality e alle serie tv.