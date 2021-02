Sicilia, in arrivo il gelo siberiano

Manca ormai poco: l’aria gelida di matrice siberiana che da giorni sta interessando il centro-nord Europa, arriverà anche sull’Italia da venerdì e per il weekend di San Valentino. I meteorologi di 3bmeteo.com annunciano un netto tracollo delle temperature, inoltre la sensazione di freddo verrà accentuata dai venti anche forti di bora e grecale, che soffieranno con raffiche superiori ai 60-70 km/h.

Sabato le temperature massime potrebbero non superare i 3-5°C al Nord e sulle regioni adriatiche; inizialmente più mite su Sardegna e Sicilia dove il calo termico sarà più sensibile domenica.

Sebbene l’apice del gelo russo sia previsto per la domenica di San Valentino, il freddo ci terrà compagnia anche per buona parte della prossima settimana. Possibile qualche nevicata a quote basse o in pianura anche in Sicilia