Incidente e ustioni per Gianni Morandi, ricoverato

Incidente in campagna per Gianni Morandi che è ora ricoverato a Cesena in seguito alle ustioni riportate. ”Stava bruciando delle sterpaglie in giardino – raccontano dal suo entourage – quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione.

Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente”. Gianni Morandi, che nel pomeriggio aveva postato una foto sorridente sul trattore in campagna con un paio di guanti nuovi da lavoro, sta bene ma dovrà curare le ustioni che ha riportato alle mani e alle gambe.