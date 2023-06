Si alza il sipario della X edizione del Premio Efesto

Catania- È tutto pronto per la cerimonia di premiazione della X edizione del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania, insignito nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera, organizzato come consuetudine da Santino Mirabella, magistrato presso il Tribunale di Catania, scrittore e presidente dell’associazione culturale Efesto da anni impegnato nel campo della cultura.

Lunedì 3 luglio, alle ore 20.00, nella splendida cornice del Cortile Platamone la conduttrice radiofonica Roberta Rivolo e Federico Mirabella annunceranno i nomi dei vincitori degli elaborati più meritevoli, selezionati da un’ autorevole giuria di qualità composta da esponenti della cultura siciliana, per le cinque sezioni in gara: Edo Gari– poesia in lingua; Micio Tempio– poesia comica; Ercole Patti– racconto breve; Mariella Lo Giudice – testo teatrale; Franco Battiato– musica.

“Il premio letterario giunto alla decima edizione- dichiara Santino Mirabella- nasce dalla volontà di fare un omaggio al mio amico Edo Gari, un grande magistrato e un ottimo artista che non ha abbandonato il suo amore per il teatro nemmeno dopo essere entrato in magistratura, all’indimenticabile Mariella Lo Giudice, al genio letterario di Ercole Patti, all’intelligente e mai scontata personalità di Micio Tempio e alla poesia in musica di Franco Battiato dando la possibilità ad autori di poter esprimere la propria arte e il proprio pensiero”.

Il Premio Efesto si pone l’obiettivo di diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee.



A supportare il lavoro organizzativo di Santino Mirabella le commissioni giudicatrici composte da: Arianna Attinasi– professoressa ed editirice; Pucci Giuffrida– commercialista e promotore culturale; Rita Gari Cinquegrana– docente di Storia dello Spettacolo e critico teatrale e presidente del Teatro Stabile di Catania; Salvo Trombetta– avvocato e pittore; Carmelo Zaffora– psichiatra, scrittore e pittore (Sezione Edo Gari- lingua italiana); Gino Astorina- attore; Luciano Messina– medico ed attore; Plinio Milazzo- attore; Francesco Francois Turrisi- avvocato e musicista (sezione Micio Tempio- poesia comica); Salvatore Caffo– vulcanologo e scrittore; Laura Messina– magistrato e scrittrice; Venera Reina– lettrice; Giuseppe Speciale– professore e scrittore (sezione Ercole Patti- racconto breve); Debora Bernardi- attrice; Egle Doria- attrice; Miko Magistro- attore; Gabriella Vergari– professoressa e scrittrice; Agostino Zumbo– attore (Mariella Lo Giudice- Teatro); Paolo Capizzi– psicologo e chitarrista; Luca Madonia– cantante e musicista; Giovanni Nuti- cantante e musicista; Enzo Stroscio– medico e giornalista; Francesco Francois Turrisi– avvocato e musicista (sezione Franco Battiato- musica).

“Dieci anni è un traguardo importante per un concorso letterario e senza alcub dubbio posso affermare che i punti di forza dell’iniziativa culturale-continua Santino Mirabella- sono la genuinità e l’entusiasmo con il quale sin dal primo anno della manifestazione la kermesse letteraria è stata accolta non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti dal Canada e dal Brasile”.

L’organizzazione Efesto ha predisposto l’edizione, a cura dell’editrice Vera Ambra direttrice della casa editrice Akkuaria, di un’Antologia con le opere classificatesi ai primi sei posti delle sezioni in gara.