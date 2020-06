Salvini e la foto modificata

Mistero sulla foto elettorale di Matteo Salvini. Alle spalle del leader della Lega, in un’immagine che circola sui social c’è la scritta “Venerdì 5 giugno Salvini in Campania”, c’è l’Etna al posto del Vesuvio. E subito si sono scatenate le prese in giro.

L’ex ministro ha smentito l’errore: “Comici! Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli mettendo l’Etna al posto del Vesuvio? Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega… La commissione sulle fake news che dirà?”.

Ma se sui suoi profili social appare la foto con il Vesuvio, è anche vero che nella cronologia delle modifiche del post è segnalato un cambiamento, ovvero la rimozione di un contenuto multimediale e l’aggiunta di un altro contenuto. Troppo difficile ammettere uno sbaglio?