Salvatore Guglielmino in scena con la saga dedicata al mito di Orfeo

L’applaudito Teatro Classico interpretato, riadattato e diretto da Salvatore Guglielmino dopo il successo delle precedenti stagioni ritorna in scena con tre spettacoli dedicati al mito di Orfeo. Tre rappresentazioni totalmente diverse per contenuti e allestimento. “Orfeo, sulla sponda del fiume Nero” in scena il 2 agosto, a Catania, al Cortile Platamone, per il Teatro Massimo Bellini nella rassegna “Bellezza Belcanto Bellini“, che racconterà il viaggio introspettivo del cantore nell’Ade alla ricerca dell’amore perduto per la ninfa Euridice.

“Orfeo“, il 6 Agosto, a Noto sulla scalinata del Duomo, per una produzione Mitoff, opera ispirata ai poemi di Ovidio, Poliziano e Virgilio.

“Dall’Orfeo all’Orlando“, pagina di teatro di narrazione in scena il 2 settembre, a Catania, al Cortile Platamone per il Catania Summerfest.

“Saranno delle rappresentazioni particolari e diverse dal solito costruite sulla personalità del cantore greco- dichiara Salvatore Guglielmino da sempre affascinato dalla cultura del mondo classico in cui rivede la modernità dei nostri giorni- per un’analisi attenta della storia del poeta e musico innamorato follemente della ninfa Euridice, che non si limiterà a raccontare l’intreccio amoroso con la discesa agli inferi che tutti conosciamo ma approfondirà attraverso le anime dei protagonisti i sentimenti d’amore e morte amalgamati perfettamente tra loro, per raccontare il presente rivedendo un passato su cui nei secoli si è basata la nostra società”.

Catania e Noto i palcoscenici delle attese ed esclusive rappresentazioni.

“I miei compagni di palcoscenico che si alterneranno nelle diverse messe in scena, saranno Laura Sfilio, Marta Limoli, Francesca Pulvirenti e Franco Colaiemma– continua Guglielmino autore anche delle musiche arrangiate da Giuseppe Romeo per pianoforte e quartetto d’archi- lo spettatore potrà riflettere come la traccia millenaria dei miti possa essere una possibile soluzione per i tanti problemi che attanagliano l’animo umano”.