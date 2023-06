Rosanna La Malfa:” Vi spiego cos’รจ la comunicazione digitale intesa come opportunitร di lavoro”

di Elisa Guccione

ACICASTELLO-Valorizzare e conoscere meglio la propria terra attraverso l’uso dei social e la giusta educazione digitale intesa anche come opportunitร di lavoro รจ il leitmotiv del “workshop di Comunicazione digitale- andiamo online per il nostro territorio“, promosso dalla Pro Loco di Acicastello organizzato in compartecipazione con “Mood” la web agency di Rosanna La Malfa esperta in Comunicazione e marketing. Sabato 10 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nella splendida cornice di Villa Fortuna, sul lungomare dei Ciclopi, gratuitamente dopo essersi iscritti all’evento, i corsisti conosceranno le basi per la comunicazione sui social con il giusto mood da usare come risorsa nel turismo.

Questo workshop di Comunicazione Digitale a chi รจ rivolto?

“Fa parte di una serie di seminari che ho realizzato con la Pro Loco di Acicastello ed Acitrezza nati per parlare del territorio come importante risorsa turistica, culturale, artistica e lavorativa ai fini anche dell’integrazione intesa come quella diversitร che arricchisce e migliora. All’interno di questo seminario ogni partecipante si presenterร e spiegherร come mai ha deciso di iscriversi a questo corso di “comunicazione digitale” per un arricchimento empatico. La qualitร piรน importante per partecipare a questo corso รจ la curiositร di conoscere ed approfondire quella realtร che apparentemente si crede di sapere ma che nasconde un mondo di tecniche e d’informazioni che possono rendere piรน semplice il nostro quotidiano lavorativo ed interpersonale”.

Qual รจ stata la genesi di questo progetto?

“Mi ha contattato il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrino con il preciso obiettivo di organizzare qualcosa di specifico per promuovere il territorio. Da quell’incontro sono nati il corso di “Comunicazione e Fotografia”, “Comunicazione e Teatro” e l’imminente “Comunicazione Digitale” che hanno come comune denominatore la comunicazione come chiave di lettura di tutti gli argomenti. Ospite di questo workshop sarร ย Michela Sapienza Pennisi, esperta di marketing turistico attraverso i social. รˆ un corso totalmente gratuito perchรฉ vuole essere un invito speciale alla cittadinanza ad avvicinarsi al mondo social inteso come opportunitร lavorativa e non come perdita di tempo in quanto comunicare in modo intelligente e pulito ha senza dubbio il suo riscontro in qualunque settore si decida di operare”.

Alla fine di ogni workshop a Rosanna La Malfa direttrice di “Mood web agency” cosa resta come donna e come insegnante?

“In questi anni lavorando come docente ho imparato che il rapporto con gli allievi รจ qualcosa di piรน di un passaggio accademico ma una vero rapporto emozionale ed emozionante, che arricchisce entrambi. Le lezioni sono un’ unione di gioia e comunicazione per usare quegli strumenti necessari per lavorare insieme. La base fondamentale di ogni corso รจ l’empatia, qualitร che si sposa perfettamente con il codice etico di Mood.

Mi batterรฒ sempre, soprattutto dopo tre anni di pandemia, che i new media non potranno mai sostituirsi alla persona per questo รจ necessaria un’educazione digitale che spieghi come questi mezzi possono migliorare la nostra vita senza perรฒ sostituirsi ad essa”.

Elisa Guccione