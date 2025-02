Rock e Rebels anni 50 per “Good Boys il nuovo singolo di Zapato

Catania- “Alea iacta est” ormai il dado è tratto e la guerra a suon di rock’n’roll del cantattore catanese Renny Zapato sta per iniziare. Da lunedì 24 febbraio in tutti i digital store e in rotazione radiofonica sarà online “Good Boys“, il nuovo atteso singolo di Zapato che si preannuncia come il prossimo tormentone dell’estate 2025.

L’Elvis siciliano ribattezzato, dagli addetti ai lavori, come il “Benicio del Toro del rock” per la somiglianza fisica è pronto a far ballare tutti con il rock più carismatico e selvaggio di sempre.

Un brano, prodotto dalla Tequila Records Label di Catania, diretta da Debby Licciardello,

dalle sonorità californiane grazie anche alla chitarra di Julian Ness figlio della rockstar californiana Mike Ness, front man della punk roll band social Distortion californiana ed altri session player americani degli Orange Studios.

“È un lavoro che sa tanto di States- dichiara entusiasta Zapato- non solo perchè riflette il mio amore per l’America rock degli anni 50 ma soprattutto per i diversi musicisti statunitensi che hanno deciso di suonare al mio fianco e sposare questo progetto che nella versione fisica del disco curata graficamente da Lorenzo Scandurra vedrà inciso, come cosiddetto lato b, il brano rockabilly “Will never die” cantato totalmente in inglese”.

“Good Boys”, cantato invece metà in italiano e in inglese, non è semplicemente un omaggio al rock’n’roll e al suo mondo da parte di un eterno ragazzo nato, forse, erroneamente sotto il vulcano ma con il cuore e la testa a Memphis ma è la rappresentazione stessa del “modus vivendi” di essere rock, perchè- come ha ripetuto più volte Zapato- in ognuno di noi c’è un pò di quella magia dei “Good Boys” simbolo dei rebels anni 50 americani.