Roberta Hilde Lo Re presenta con successo a Militello il suo libro “Le memorie dell’anima”

Grande partecipazione alla Biblioteca Angelo Majorana di Militello per la presentazione di “Le memorie dell’anima“, Edizioni Arianna, dell’avvocata e studiosa Roberta Hilde Lo Re. Un incontro culturale voluto dall’assessore alla cultura del Comune di Militello Rosanna Coniglione, la quale ha voluto, grazie alla intermediazione dell’avvocata Ernestina Cataldo, che la prima presentazione al di fuori di Catania fosse proprio a Militello, patria di Pippo Baudo, con cui l’autrice aveva avuto modo di rapportarsi negli ultimi periodi di vita dello storico presentatore.

Ad introdurre la serata, supportata dal sostegno di Musae-officina della cultura e Associazione Turistica Pro – Loco Militello, il sindaco Giovanni Burtone il quale ha subito approfondito gli aspetti fondamentali del libro come i confini dell’inconscio e la ricerca dell’anima e delle sue memorie.

“Il libro- dichiara Roberta Hilde Lo Re- non è un romanzo, non è un racconto, non è un saggio: è un viaggio alla ricerca del sé. È il frutto di ricerca, di riflessioni e studi personali condotti sulle linee di pensiero di filosofi e pensatori anche contemporanei”. L’obiettivo di “Le memorie dell’anima”- come ribadito dallo studioso Alfredo Paternò moderatore dell’incontro- è squarciare il velo di Maya che separa la conoscenza dalla consapevolezza e condurre il lettore in un crescendo di argomenti esistenziali di ampio interesse.

Il successo della serata è stato tale da dover recuperare sedie su sedie in tutta la struttura e la partecipazione del numeroso pubblico è stata l’elemento in più di un evento speciale, dove i protagonisti sono stati anche i tanti spettatori con le loro domande e osservazioni.

Roberta Hilde Lo Re- così come l’ha presentata il sindaco Burtone al pubblico- è una studiosa di filosofia moderna e contemporanea, cultrice di teosofia steineriana, e ha dedicato molti anni ad una ricerca spirituale trasversale e antidogmatica, per approfondire da altre prospettive i meandri della spiritualità e non solo. Dopo aver trascorso una prima fase di vita forense, ha poi definitivamente scelto la via della ricerca e dello studio, approfondendo gli argomenti che più ama, cercando di raccontarli con un linguaggio preciso ma accessibile.