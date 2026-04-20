Ricordi, nostalgia e tanta grinta per il cineconcerto della Cult Movie Jam dedicato a Rocky IV

Catania- Il foyer del teatro Ambasciatori e la platea sono allestiti con striscioni, poster e cartonati ad altezza naturale con le immagini di Rocky Balboa e Ivan Drago protagonisti dell’iconico film Rocky IV dell’indimeticabile saga anni 80 di Sylvester Stallone, in modo da catapultare il numeroso pubblico del cineconcerto “Rocky IV” organizzato promosso ed ideato dall’Associazione “Cult Movie Jam“, di Danilo Montagnino, nel mondo della boxe anni ’80 tra performer e speaker in una vera adrenalinica atmosfera da arena.

Un’esperienza immersiva e totalizzante che, attraverso un’intelligente operazione nostalgia, ha coinvolto il pubblico di tutte le età che durante la proiezione del film ripeteva le battute e ballava durante l’ottima esecuzione dal vivo dei brani che hanno contribuito a rendere immortale il film suonati dai musicisti Davide Pistorio alla chitarra, Fabio Spampinato ai sintetizzatori e tastiere, Valerio Pellegrino alla batteria, Emanuele Schinocca al pianoforte e lo stesso Danilo Montagnino al basso ed ai sintetizzatori.

Divertente il momento dedicato alle incursioni tra il pubblico degli attori Carmelo Gerbaro e Fausto Monteforte che in tipico american style hanno intervistato il pubblico sulla storia del mito di Rocky.

Una celebrazione della storia cinematografica amata e conosciuta da diverse generazioni, che ha inevitabilmente influenzato la cultura pop arricchita dalla coinvolgente presenza in sala dei performer Daniel J Sapio, Alessandro Chiaramonte, Alex Caramma, Fabio Gambuzza, Carmelo Incardona, Fausto Monteforte e Giuliana Giammona, nelle vesti della ragazza cartellone, con la collaborazione del gruppo “udesign” di Luigi Pulvirenti e Alessio Arditi per le foto, i video e i contenuti social.

Un’esperimento ben riuscito che, come ha detto Danilo Montagnino, ideatore del progetto conosciuto nel mondo social come “Dano”, non si fermerà a Rocky IV ma continuerà con altri cult cinematografici che attireranno un pubblico trasversale per un’emozione senza tempo che solo il cinema, la musica e il teatro possono dare.

Elisa Guccione