Renny Zapato tra cinema teatro e tv perché la vita è tutto un keep on rockin

Nuovo look, capelli lunghi, barba alla Johnny Deep e tanti nuovi impegni per l’eclettico Renny Zapato, che alla domasnda se lo vedremo al fianco di Can Yaman tra i protagonisti della nuova attesa riedizione di Sandokan preferisce non rispondere e lasciare tutto avvolto nel mistero, anche se durante il nostro incontro ha con sè il libro di Emilio Salgari e tanti piccoli indizi come il drastico cambiamento di look che fanno pensare che ancora preferisca non svelare molto di questo progetto. “Il blocco forzato dovuto al covid- dichiara l’attore siciliano protagonista di numerose fiction di successo come ad esempio “La mossa del cavallo” di Andrea Camilleri per Rai uno o “L’Onore e il Rispetto 5” per Mediaset senza dimenticare gli ultimi successi cinematografici come “D.N.A decisamente non adatti” per Lucky Red al fianco di Lillo e Greg- ha rallentato, ovviamente, la produzione ma non ha bloccato né la creatività né i tanti progetti lavorativi come la realizzazione di un cortometraggio western diretto da Mel Stoutman, per me paragonabile al Rodriguez siciliano, un gangster all’italiana prodotto da Elefante film”.

Continua il sodalizio con l’amico di sempre Francois Turrisi con il quale sta per riaccendersi la macchina della musica con un particolare show teatrale. “La nostra non è una semplice amicizia- spiega Zapato riferendosi al legame artistico ed affettivo con Francois Turrisi compagno d’avventura dell’applaudita web serie “Fratelli Noir” del regista Daniele Cangemi che sta conquistando numerosi riconoscimenti non solo nei festival di settore-. Insieme ne abbiamo fatte di ogni tipo, siamo come dei veri fratelli, e tra poco ritorneremo di nuovo in sala d’incisione per bissare il successo dell’estate 2019 “Avevo un beat” con I The Bluff, composta da Carmelo Quartarone, Carmelo Sfogliano, Luca Nicotra, Giuseppe Aiello e Silvio Chiodo ovvero i frontman delle più importanti rock band della Catania anni 80. Ci sono anche diverse novità musicali che mi vedranno protagonista con la band swing e jive “Bluesacci” al fianco di Alfio Sciacca, Lorenzo Scandurra, Carmelo Carbonaro, Franco e Stefano Grasso vincitori dell’edizione 2007 di Sanremo rock con il brano “Frustami e baciami”.

Non manca neanche il Teatro ai nuovi progetti di Zapato, che con la Compagnia Teatro Mobile di Catania diretta da Francesca Ferro, covid permettendo, ritornerà in scena a maggio con il pluripremiato spettacolo “Sogno di una notte a Bicocca” per un tour teatrale tra Milano e Sicilia, mentre è in arrivo uno speciale format televisivo al fianco di Plinio Milazzo.

“Sono tanti i progetti da realizzare- conclude Renny Zapato a fine incontro davanti ad una tazza di cioccolata- e mi auguro che presto tutto torni alla normalità, perché proprio come diceva il grande Elvis la vita è tutto un Keep on rockin”.