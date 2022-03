Renny Zapato e Mel Stoutman di nuovo insieme in “Pellicole Corte”

Catania- Un nuovo progetto cinematografico per l’istrionico cantattore Renny Zapato con il regista Mel Stoutman in “Pellicole corte” per una produzione Elefante Film. “Ebbene sì, lavoreremo ancora una volta insieme-dichiarano Renny Zapato e Mel Stoutman- ma questo sarà un film ad episodi”. Non svelano molto del nuovo lavoro, dal cast ancora top secret, che strizza l’occhio all’iconico film del 1963 “I mostri” di Dino Risi, per una satira della società con le contraddizioni dei nostri tempi. “Pellicole corte- spiega Mel Stoutman- é un film sperimentale ed innovativo, che volutamente esclude l’uso di effetti speciali o tecnologie elaborate puntando tutto sulla recitazione lontana dai soliti canoni”. Possiamo definirlo un vero e proprio esperimento cinematografico che rimette in discussione anche il concetto di neorealismo. “Credo che l’industria cinematografica in Italia- continua Renny Zapato, poliedrico artista impegnato tra cinema, musica e palcoscenico- debba iniziare a comprendere il linguaggio di tutti gli artisti del nostro settore ed accettare, soprattutto, le novità per vivere meglio i nostri tempi e non nego che l’intero lavoro é un vero esperimento dove ho deciso di mettermi in gioco in prima persona”.