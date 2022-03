Renny Zapato e i The Bluesacci band in una serata evento in nome del rock’n roll

di Elisa Guccione

Catania- Sarà una serata all’insegna del puro rock’n roll e di tutta la musica più cool dell’epoca, quella che sin dalle prime note si insinua nell’anima scatenando le endorfine positive, quella che non si può non ballare e giovedì 17 marzo alle ore 22.00, inonderà il Twentys per mano e voce del cantattore Renny Zapato con i The Bluesacci band.

“È tutto pronto per una serata esplosiva con brani rock, beat e swing-dichiara Renny Zapato-, che con Carmelo Carbonaro alla chitarra, Stefano Grasso al sax, Alfio Sciacca alla chitarra, Ferruccio Caselli alla batteria e Lorenzo Scandurra al basso con la partecipazione straordinaria di Anthony Panebianco alle tastiere realizzerò un vero spettacolo non solo per gli amanti del rock ma anche per gli estimatori della buona musica per un evento rock in perfetto stile americano, capace d’infiammare il cuore di ogni generazione”.



Grinta e passione sul palco ma anche sugli imminenti set cinematografici in cui il tigrotto di Mompracem in salsa catanese si dividerà senza sosta tra importanti produzioni americane e italiane.

La musica in questo periodo altamente complicato per la pace internazionale- come ha dichiarato Zapato attualmente impegnato tra cinema, tv, musica e teatro- deve essere vissuta come una valvola di sfogo che nel corso degli anni ha dato voce a tanti uomini e donne di poter dire la propria e immedesimarsi nelle vicissitudini quotiane.

“Credo nel rock come in una fede- continua Zapato- e senza prendersi mai troppo sul serio siamo pronti ad esibirci fin quando avremo le forze per farlo come si addice al sacro impero del rock’n roll”.

