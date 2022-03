Red Canzian ritorna a teatro per il suo Casanova

di Elisa Guccione

Ad un mese dall’applaudito debutto del kolossal “Casanova Opera Pop” Red Canzian autore del musical, nella sua Treviso, riesce a “corrompere” i medici lasciando per una sera l’ospedale ed assistere finalmente alla prima trevigiana al teatro Mario Del Monaco del suo Casanova.

“Ho convinto i medici a darmi una libera uscita- dichiara Red Canzian dopo il grave intervento subito a gennaio-ho detto loro che non potevano togliermi questo. (Canzian dovrà stare in ospedale per completare la cura prescritta dopo l’intervento. Ndr)

Fino ad oggi ho visto solo tanti filmati e mi sono commosso”.

Adesso che il peggio è passato il bassista dei Pooh racconta:”Non sono uno che ha paura del dolore: l’unica mia angoscia era di non riuscire a fare le cose che avevo in mente. Sarà per questo che sono rimasti tutti sconvolti dalla velocità della mia ripresa”.

Sul successo del suo Casanova, opera musicale dal respiro internazionale diretta da Daniele Gamba tratta dal best seller di Matteo Strukul con gli arrangiamenti di Philip Mer, afferma:”Quello che mi inorgoglisce è che tutti parlano di un kolossal e che da anni in Italia non si vedeva una cosa così. Il mio orgoglio è questo: siamo la prima opera italiana prodotta privatamente che ha preso vita durante la pandemia. Siamo partiti a fare le prove, con l’incoscienza dei pazzi o degli eroi, con la certezza che il giorno del debutto di Venezia ci sarebbe stato il picco della pandemia. La vendita dei biglietti era partita a palla, ma con l’annuncio della quarta ondata Omicron si è bloccato tutto. Il passaparola dopo le date sold out ha fatto il resto. Portarlo in scena comunque è stato indicare che era necessario riprendere la vita in mano”.



Grande partecipazione, tanto affetto ed emozione con standing ovation da parte del pubblico presente all’arrivo di Red Canzian in teatro, accompagnato dal medico che l’ha operato, dove finalmente ha potuto abbracciare i performer e tutti coloro che hanno dato vita alla prima opera inedita rappresentata dopo la pandemia.

Le immagini di Red Canzian a teatro sono tratte dal video della Tribuna di Treviso