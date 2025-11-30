Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo apre il sipario della nuova stagione del Teatro Stabile Mascalucia Re

Mascalucia- La nuova stagione del Teatro Stabile Mascalucia Mario Re si apre con “Questi fantasmi!” di Eduardo De Filippo, un grande classico del Novecento, diretto per il ricco cartellone dello Stabile Mascalucese da Andrea Zappalà protagonista sulla scena nel ruolo di Pasquale Lojacono.

Lo spettacolo debutterà sul palco del Teatro Mario Re, sabato 6 dicembre con un doppio appuntamento alle 17.30 e 21.00, con repliche domenica 7 dicembre, ore 17.30, sabato 13 dicembre, ore 17.30 e 21.00, e domenica 14 dicembre, ore 17.30.

“Quando abbiamo deciso con Rita Re, direttore artistico della Compagnia, di portare in scena ‘Questi Fantasmi!’ mi sono chiesto che cosa significasse raccontare l’opera di Eduardo De Filippo oggi- dichiara il regista Andrea Zappalà- e con un cast così giovane una drammaturgia dal ragionamento sottile come quella eduardiana”. come raccontare Eduardo ad un pubblico sempre più giovane e sempre più lontano dai ‘preistorici anni quaranta’?

“Lasciando la porta aperta a scrupoli e domande le cui risposte sono arrivate potenti già alla prima prova a tavolino – continua Zappalà coadiuvato alla regia da Giuliana Mirone– a ci siamo divertiti tantissimo, con grande naturalezza e mia personale sorpresa, a leggere e provare il testo. La poetica amara di uno dei più grandi drammaturghi del secolo ci ha commosso, tra i silenzi e i non detti della scrittura frammentata di Eduardo abbiamo sentito tutta la fragilità dell’animo umano”.

‘Questi Fantasmi!’ è una pietra miliare del teatro mondiale, la cui potenza travolge il pubblico di tutte le età e di tutti i tempi come ogni classico che si rispetti deve fare.

“Un ‘classico’- conclude Andrea Zappalà- funziona sempre, ovunque nello spazio e nel tempo. Attraverso quest’opera De Filippo, in modo inscindibile dalla sua viscerale napoletanità, rappresenta l’Uomo in tutto il mondo. Un testo che può essere messo in scena ancora tra cento e duecento anni e più, senza porsi troppe domande, perché l’essere umano è, da sempre, il solo e unico fantasma di se stesso”.

Con il suo stile asciutto con innesti tra il grottesco e l’assurdo, De Filippo lascia al pubblico la possibilità di riflettersi, come in uno specchio, nelle diverse miserie umane, sulla scena di Mario Rocca e i costumi di Graziella Villardita e Cettina Poma, vengono interpretati da un numeroso cast capitanato dallo stesso Andrea Zappalà al fianco di Rita Re nel ruolo di Maria, la moglie di Lojacono, e da Salvo Leonardi, Marco Cappadonna, Daniele Di Martino, Alessia Consoli, Marzia Bisicchia, Flavio Cariotti, Alessandro Marletta, Claudio Castiglione, Melita Verdi, Gerardo Barbera Re e Ginevra Illuminato.

La direzione di scena è affidata a Chiara Di Giovanni.

La stagione del teatro Mario Re continua il 21 dicembre alle 17.30 e il 22 dicembre alle 10.00 del mattino, nella formula ‘teatro a colazione’ che da qualche anno la compagnia ripropone, con lo spettacolo fuori abbonamento “Bensurdatu”, fiaba per famiglie, scritta da Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata e prodotta dallo stabile di Mascalucia. Spettacolari le scenografie, realizzate da Riccardo e Margherita con l’aiuto dello scenografo Mario Rocca, e gli abiti disegnati dagli stessi autori e realizzati da Graziella Villardita e Cettina Poma, che trasformeranno il palco del teatro di Mascalucia in un coloratissimo e divertentissimo cartone animato.

I biglietti di tutti gli spettacoli della stagione sono acquistabili su local.ticketzeta.com/stabilemascaluciamariore/