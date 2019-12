Presidente Musumeci posta foto con neonato di colore e “divide” il web

Catania – “Al reparto Ostetricia del nuovo Garibaldi di Catania, con il neonato di Amin, una ragazza proveniente dal Senegal”. Con questo post il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha accompagnato il tenero scatto con un neonato di colore suscitando i tanti commenti del popolo del web. Tanti, la maggior parte, quelli che hanno considerato la foto molto bella ed emblema di accoglienza. Meno numerosi quelli che non hanno gradito giudicando l’immagine “retorica e stucchevole” e in contrapposizione alla politica del “prima gli italiani”. In ogni caso il post ha “incassato” poco più di 2000 like.