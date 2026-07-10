Presentata a villa Butera l’iniziativa “Fatti bella per te”: una settimana di sconti e benessere dedicata alle donne

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sala Fumagalli Martorana di villa Butera, l’incontro di presentazione del progetto “Fatti bella per te”.

L’iniziativa, che mira a promuovere il benessere psicofisico femminile e a valorizzare il tessuto commerciale locale, è promossa dall’associazione Bagheria Proloco Genius Loci in stretta collaborazione con i commercianti della città e si avvale del patrocinio gratuito del Comune di Bagheria.

All’incontro, svoltosi alla presenza di cittadini, professionisti del settore e operatori economici, sono intervenuti i rappresentanti della Proloco e dell’Amministrazione comunale per illustrare le finalità di una manifestazione che unisce la cura della persona al rilancio economico del territorio. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Daniele Vella, l’assessora Antonella Insinga e l’assessora Provvidenza Tripoli ed i consiglieri Mimmo Barone e Giusy Chiello.

A condurre l’evento la presidente della Proloco Sabrina Gianforte e la socia e cittadina attiva Lucia Zarcone.

Il cuore del progetto risiede nella sensibilizzazione verso l’amore proprio e l’autostima. Durante la presentazione, diversi professionisti da parrucchieri e chirurghi estetici, da psicoterapeute ad assistenti sociali e personal trainer, hanno approfondito le tematiche, cardine che guideranno la settimana di appuntamenti: dalla ginnastica posturale alla cura della persona, passando per l’estetica e la salute psicofisica.

settimana di sconti, abbonamenti agevolati e promozioni mirate, pensate appositamente per le donne che acquisteranno prodotti o servizi presso le attività commerciali aderenti.

Numerosi operatori economici di Bagheria hanno già risposto positivamente all’appello della Proloco Genius Loci, entrando a far parte del circuito ufficiale. Gli organizzatori hanno tuttavia ribadito che la campagna di adesione è ancora aperta e totalmente gratuita per gli esercenti. Qualunque attività commerciale o professionista di Bagheria desideri proporre una promozione dedicata alla clientela femminile può ancora segnalare la propria disponibilità.

Contatti per l’adesione

Le aziende e i commercianti interessati a fare rete e a inserire la propria attività all’interno del circuito promozionale possono contattare la Proloco Genius Loci ai seguenti recapiti:

E-mail: prolocobagheriagl@gmail.com

Telefono / WhatsApp: 333.3520828 – 393.9372277