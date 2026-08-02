Premio Musco 2.0 ritorna a festeggiare il Teatro. Vince la 20esima edizione “Percorsi Mediterranei” della Compagnia Sikilia

Catania- All’anfiteatro Lucio Dalla di Milo il Teatro ritorna di nuovo protagonista indiscusso, che festeggia con il gradito ritorno alla direzione artistica dell’attore, regista e già Presidente regionale Fita Santi Consoli, la 20esima edizione del Premio Musco 2.0 con le quattro, tra le più importanti ed amate, Compagnie della Sicilia.

Una settimana di programmazione teatrale con una folta presenza di pubblico e fragorosi applausi per le quattro Compagnie in gara: La “Compagnia Liotru” di Catania che ha inaugurato il cartellone con “Chat a due piazze” di Ray Cooney; la “Compagnia Gymnasium Teatro” di Giardini Naxos, Messina, con “Tango Monsieur” di Aldo Lo Castro; La Compagnia Re di cuore APS” di Augusta, Siracusa, con “Vuoti a rendere” di Maurizio Costanzo; La “Compagnia Sikilia” di Santa Teresa di Riva, Messina, con lo spettacolo “Percorsi Mediterranei” di Cettina Sciacca.

“Tutte e quattro le Compagnie- dichiara Santi Consoli- si confermano nell’anno del ventennale un punto di riferimento importante per la promozione culturale dedita ad incentivare l’arte e la professionalità verso un cammino di crescita e sperimentazione”.

La giuria, rigorosamente in ordine alfabetico, composta da Nuccio Anastasi, Liliana Biglio, Nunziata Blancato e Sergio Borsellino nella serata finale, condotta da Santi Consoli, ha assegnato il Premio Musco 2.0 come miglior spettacolo alla Compagnia Sikilia di Cettina Sciacca con “Percorsi Mediterranei“.

A Patrizia Gula della Compagia Re di Cuore va il Premio miglior regia per lo spettacolo “Vuoti a rendere” di Maurizio Costanzo.

Gaetano Russo della Compagnia Re di Cuore è il miglior attore.

Si aggiudica il premio come miglior attrice Titti Puzzo della Compagnia Re di Cuore.

Una menzione speciale va alla giovane attrice Veronica Pagano della Compagnia Gymnasium Teatro.

Poco prima dei saluti finali Maria Aurora Catalano sindaca di Milo dichiara: “Essere arrivati alla ventesima edizione di un premio teatrale in un momento storico così difficile ci spinge a continuare a scommettere sulla cultura unico bene utile al cambiamento”.