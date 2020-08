Pitt-Aniston insieme per evento benefico

Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano insieme virtualmente per un evento di beneficienza. Ex marito e moglie parteciperanno infatti ad un ‘table read’ del film ‘Fuori di testa’ (Fast Times at Ridgemont High), commedia del 1982 con Sean Penn. Si tratta di una lettera collettiva improvvisata del copione anche con lo stesso Penn, Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey e Julia Roberts.

La coppia è stata sposata dal 2000 al 2005. L’ultima volta che sono stati visti assieme hanno mandato in tilt il web dopo che i due si sono abbracciati durante i SAG Awards (durante la quale si premiano le migliori interpretazioni), con la Aniston vincitrice per il suo ruolo nella serie ‘The Morning Show’ trasmessa sulla piattaforma in streaming Apple TV+.