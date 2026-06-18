Per il progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026” i pupi dei Fratelli Napoli raccontano “Le avventure di Bradamante”

Catania- La Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli, Maestri pupari catanesi dal 1921, porterà la storia dei gloriosi paladini e gli ideali di lealtà, fratellanza, legalità e rispetto nei quartieri più disagiati e sofferenti di Catania promuovendo l’inclusione culturale e sociale grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Catania, nell’ambito del progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026” finanziato dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Dopo il successo de “La leggenda di Colapesce”, la Marionettistica dei Fratelli Napoli domenica 21 giugno, alle ore 18.00, negli spazi della Chiesa di San Giorgio e San Dionigi di via Acquicella, racconterà, su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli “Le avventure di Bradamante”.

“Narreremo- spiega Alessandro Napoli– come Bradamante, la famosa sorella di Rinaldo, prenderà le armi e imporrà la sua forte identità di donna nel mondo prevalentemente maschile dei paladini di Francia”.

Durante la messa in scena sarà sottolineata l’importanza dell’universo femminile nell’ “Opira” catanese, rappresentato dai personaggi delle storie e dalla maestria recitativa delle parlatrici.

“Lo spettacolo- continua Fiorenzo Napoli– ripropone con estrema attualità, soprattutto per il periodo storico in cui stiamo vivendo, le prime avventure dell’eroina Bradamante che con coraggio e tenacia lotta e combatte per i suoi diritti cercando di affermare una più giusta parità di genere”.

Sul significato della diffusione dell’Opera Pupi, riconosciuta nel 2001 dall’Unesco come Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità, la famiglia Napoli, Maestri pupari giunti alla quinta generazione, si pone come elemento di unione e coesione tra storia e innovazione- tiene a sottolineare Davide Napoli– perché la messa in scena della vita dei santi o il classico repertorio cavalleresco è un felice legame con la nostra tradizione e la nostra storia che oltre un secolo di attività ininterrotta non ha mai dimenticato di onorare.