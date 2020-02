Parmitano è atterrato in Kazakhstan: tutti i record dell’astronauta catanese

ROMA, – La navetta Soyuz Ms-13 è atterrata nella steppa del Kazakhstan. Con l’astronauta catanese Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che porta a casa una collezione di record al termine della missione Beyond, rientrano i colleghi Christina Koch della Nasa, che è rimasta a bordo ben 328 giorni, e Alexander Skvortsov dell’agenzia spaziale russa

Roscosmos.

Molti i record battuti da Luca Parmitano, colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana, durante la sua missione Beyond. Mentre era al comando della Stazione Spaziale Internazionale, Luca ha ricoperto il ruolo guida di Ev1 nelle prime tre delle quattro complesse Attività extraveicolari (Eva) per la manutenzione sul rilevatore di raggi cosmici AMS-02, lo Spettrometro Magnetico Alfa.

Durante questa serie di “passeggiate spaziali”, Parmitano ha superato il record europeo, detenuto dall’astronauta dell’Esa Christer Fuglesang, per la passeggiata spaziale cumulativa più lunga, di un’ora e tre minuti. Luca ha al suo attivo ora un totale di 33 ore e 9 minuti in attività extraveicolari realizzate nel corso di sei Eva. Le attività extraveicolari per riparare Ams, segnala l’Esa, sono inoltre state considerate ancora più impegnative di quelle per riparare il telescopio spaziale Hubble, poiché lo strumento, delle dimensioni di un autobus, non era progettato per essere riparato in orbita. Le passeggiate spaziali hanno richiesto quattro anni di pianificazione, e lo sviluppo di nuove procedure e di oltre 20 nuovi attrezzi.

Oltre queste attività, nel corso della sua permanenza nello spazio Parmitano ha dato supporto per oltre 50 esperimenti europei in orbita, tra cui Analog-1 nel quale ha controllato dallo spazio un rover nei Paesi Bassi per raccogliere delle rocce. Durante l’Expedition 60/61 della missione di Luca Parmitano sono state realizzate 3.216 orbite della Terra e ben 8 veivoli spaziali sono attraccati alla Stazione Spaziale Internazionale: SpaceX/Dragon 18 e 19, Progress 73P e 74P, Cygnus Ng-12, Soyuz Ms-14 e Ms-15 e l’Htv 8.