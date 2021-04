Ora Sorrentino vorrebbe che quella felicità toccasse a Vinterberg e al dramma con due nomination e che ha vinto decine di premi, toccando il cuore con la storia di un professore in crisi esistenziale intorno ai 50 anni che ritrova gioia di insegnare, di relazionarsi con gli studenti, con la moglie, quando insieme ai suoi tre amici, tutti insegnanti come lui, decide di sperimentare la teoria secondo cui la vita migliora mantenendo un alto e costante livello di alcol nel sangue.

La chiacchierata tra i due registi è diventata così una reciproca confessione sull’età che avanza, il lavoro e l’alcol.

“Ho 50 anni come te più o meno. Quello che è stato molto commovente per me del tuo film è che tratta delle difficoltà che hanno le persone di mezza età… per mantenere chiare nella loro mente le ambizioni che avevamo quando eravamo molto giovani”, gli ha detto Sorrentino. “Ho circondato il mio personaggio principale – interpretato da Mads Mikkelsen, attore di eccezionale bravura ndr – con la giovinezza, con i giovani. Che all’inizio sono come gli squali: annusano la sua insicurezza e vogliono ucciderlo… Alla fine diventa parte di loro, e diventa senza peso. Questo specchio tra la giovinezza, l’assenza di gravità e l’età… e l’essere un uomo che esiste solo, ma non vive veramente … questi sono sicuramente i temi che abbiamo cercato di affrontare in questo film. L’alcol crea l’elemento di rischio, ma anche l’elemento dell’amore e dello stare insieme”. Sorrentino: “Ti invidio perché ho sempre pensato che fosse una buona idea fare un film su quel preciso momento in cui non sei ubriaco, ma un po’ ubriaco. Un momento preciso che dura da 20 minuti a un’ora: sei un po’ ubriaco e credi che tutto sia possibile. Quando bevo, e bevo tutte le sere, c’è un momento preciso in cui credo che la felicità sia possibile; che i miei amici siano i migliori amici che si possono avere; che mia moglie sia esattamente la donna perfetta che desidero. È qualcosa che dura 20/30 minuti e ho sempre pensato che fosse un film perfetto. Sono stato molto felice di vedere il tuo film, perché è esattamente quello che penso ogni sera quando bevo un paio di bicchieri di vino. Pensavo fosse impossibile fare un film su questo”. Aggiunge ancora Vinterberg: “Quando perdi il tuo autocontrollo e diventi creativo. I problemi scompaiono o si riducono e tutti sono belli. E vedi l’amore intorno a te”. Poi la domanda: “Paolo, bevi quando scrivi le tue sceneggiature?”.

“Mai” risponde Sorrentino. “Quando scrivo ascolto musica da ballo. Musica molto stupida alla radio, musica così stupida che mi mette in una situazione molto simile al vino. Dove dimentico dove sono… È come se non fossi sobrio, ma non fossi ubriaco.

Quando scrivo ascolto quel tipo di musica che mi porta nella stessa situazione in cui la sera bevo… perché aspetto sempre le 19 prima di bere”.