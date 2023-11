Nuovo disco e uno speciale tour nei teatri per Renny Zapato, l’ultimo ribelle del rock’n’roll

CATANIA- Serie Tv, cinema, teatro e musica per il cantattore Renny Zapato, il leone catanese del rock’roll, che dopo il successo del singolo Crazy Baby è pronto con la Zapato Small Combo a ritornare in sala d’incisione per un nuovo ed ambizioso progetto discografico.

“Ormai sono “rinchiuso” da tempo per registrare i brani inediti del nuovo disco- dichiara un misterioso Renny Zapato- per un cd ricco di particolari sonorità che senza tradire il mio stile sveleranno uno Zapato sicuramente nuovo e incandescente”.

Dieci brani in italiano e in inglese che metteranno a nudo la sua anima rock, senza tradire la sua importante storia musicale proiettata verso un’innovazione futuristica d’intendere il modo di fare musica.

“Questi sono anni molto proficui per la mia carriera- continua l’ultimo ribelle del rock’roll, che da bambino imitava Rocky Roberts davanti allo specchio e nel 2000 riuscì a cantare sul palco con il cantante afroamericano- e sono felice di poter annunciare che a breve girerò per i teatri siciliani accompagnato da un’orchestra per una serie di concerti dove canterò brani storici americani e italiani dei crooner degli anni 50 e 60 in chiave swing e gospel“.

Renny Zapato è quello che potremmo definire un eterno ragazzo che alla domanda cosa vuole fare da grande risponde:”Ho quasi 60 anni e, secondo molti, non li dimostro probabilmente perché ho la fortuna di fare quello che voglio sin dal primo giorno e da maggiorenne vorrei solo avere la possibilità di continuare a suonare e cantare fino all’ultimo dei miei giorni”.