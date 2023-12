Nuove grandi sorprese per il rock’n’roll di Renny Zapato

Il leone catanese del rock’n’roll italiano Renny Zapato non smette di ruggire e preparare nuove grandi sorprese.

“Il rock’n’roll roll will never die- dichiara con orgoglio il cantattore Zapato- il rock’n’roll quello vero e puro nonostante sia stato escluso, per adesso, da Sanremo 2024 non morirà mai e soprattutto nessuno fermerà la mia voglia di fare musica e scommettermi quotidianamente come artista”.

Renny Zapato, impegnato tra serie Tv, cinema, teatro e musica, ha partecipato alle selezioni della nuova edizione di Sanremo in coppia con Bobby Solo con la canzone “Un vecchio giubbotto di pelle” scritta da Claudio Gregori in arte Greg, uno dei più quotati autori italiani, ma nonostante il no di Amadeus assicura che il nuovo duo di rockers andrà avanti e il brano fedele alla storia del rock’n’roll dal sapore internazionale sarà presto pubblicato e diffuso in tutte le piattaforme digitali.

“Squadra che vince non si cambia- continua Zapato- e il brano sono sicuro che piacerà e in attesa del prossimo Sanremo continuerò con il mio lavoro di attore, senza tralasciare la musica il mio primo grande amore”.

Tra i tanti impegni artistici di Zapato sta per essere lanciato sul mercato discografico un nuovo album, o meglio un classico vecchio vinile a tiratura limitata, con ben 10 brani inediti che svelerà un nuovo ed incandescente Zapato.

“Metterò a nudo la mia anima rock nei più importanti teatri della Sicilia- continua lo showman- accompagnato da un’orchestra per una serie di concerti dove canterò brani storici americani e italiani dei crooner degli anni 50 e 60 in chiave swing e gospel strizzando però l’occhio verso un’innovazione futuristica d’intendere il modo di fare musica”.

L’eterno Teddy boy siciliano con il cuore a Memphis ha intrapreso lo studio della chitarra blues e chissà se a teatro lo vedremo prossimamente come Elvis o Johnny Cash, come frontman della Zapato Small Combo, con la chitarra in mano. Le premesse per diventare anche un bravo chitarrista ci sono, non ci resta che aspettare.