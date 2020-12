“Notre Dame de Paris” farà tappa a Catania e Palermo

” seguito al rinvio del tour 2020 di ”Notre Dame de Paris”, dovuto allo Stato d’Emergenza per la situazione pandemica che sta interessando l’Italia e il resto del mondo, la tournée dell’opera popolare più amata di sempre si prepara a tornare in scena, e lo fa rinnovando il calendario, a partire dall’autunno 2021 e per tutto il 2022. Pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale, ”Notre Dame de Paris” ha stupito milioni di spettatori con il fascino di un’opera che non finirà mai di emozionare, raccontando il mondo moderno attraverso una storia di tempi passati. L’eternità dell’amore risuona potente nelle musiche, nei passi e nelle coreografie, nelle parole e nelle azioni dei protagonisti, colmando gli occhi dello spettatore di meraviglia per uno show che si fa amare ogni volta di più. “Notre Dame de Paris” racchiude un’alchimia unica e irripetibile, con la firma inconfondibile di Riccardo Coccianteche rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere universale.

La tournée farà tappa dal 19 al 28 novembre 2021 a Catania (PalaCatania), e dal 24 al 30 giugno 2022 a Palermo (Teatro di Verdura)