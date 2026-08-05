Articoli e Lavori

News e Progetti
Nicola Costa racconta l’omicidio mafioso di Rocco Chinnici

Nicola Costa racconta l’omicidio mafioso di Rocco Chinnici

05.08.2026.

di Elisa Guccione

“È un privilegio celebrare uomini come Rocco Chinnici ed è un onore farlo a teatro attraverso la mia regia e la mia interpretazione”. Con queste parole il regista, attore e drammaturgo Nicola Costa spiega il senso della pièce
Morte di un giudice- omaggio a Rocco Chinnici” di Giovanni Coppola, prodotta dall’Associazione culturale Statale 114 di Silvio Parito, per il cartellone Catania Summerfest, in scena venerdì 7 agosto, alle ore 21.00, al Cortile Platamone.7
“Grazie alle sue intuizioni Rocco Chinnici- dichiara Nicola Costa- riuscì a far conoscere le reali dimensioni internazionali di “cosa nostra”, i legami con la ‘ndrangheta e la camorra, e le connessioni con l’alta finanza, la politica e l’imprenditoria dando vita al pool antimafia, che nasce da una sua idea con indagini condotte fino al giorno del suo omicidio il 29 luglio 1983“.Screenshot_20260623_061706_WhatsApp
Chinnici costruì le basi del procedimento istruito dal pool di Caponnetto, Falcone, Borsellino, Guarnotta e Di Lello che portò al maxiprocesso di Palermo.
“Lo spettacolo, impreziosito dai quadri di Nunzio Papotto, racconta il perché dell’omicidio mafioso di Chinnici- continua Costa- attraverso la voce del giovane poliziotto della scorta e del portiere dello stabile del giudice”.
Una vita spesa per gli ideali di giustizia e legalità quella di Chinnici che in quest’atto unico dall’alto valore educativo- tiene a sottolineare il regista- racconta lo scontro tra cosa nostra e lo Stato, la solitudine dei suoi servitori costretti a combattere la mafia che trova forza non solo nella complicità delle Istituzioni ma anche con quella società civile dalla mentalità mafiosa.Screenshot_20260623_061648_WhatsApp
“I due punti di vista del poliziotto e del portiere sono la chiave con cui la storia dell’operato di Rocco Chinnici viene raccontata- conclude Costa- pièce che Giovanni Coppola ha scritto non solo per omaggiare un eroe dei nostri giorni ma per sostenere la cultura della legalità e della giustizia affinchè possa avvenire quel cambiamento di cui la nostra terra ha bisogno”.
Elisa Guccione

S H A R E:
SicilianPeople
contact: +334 2754848
e-mail: dott.ssaelisaguccionegallitto@yahoo.it

© Copyright Elisa Guccione - powered by rainbowwebdefinitivo21livappp photo di Vincenzo Musumeci