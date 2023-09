Nicola Costa protagonista delle Verghiane 2023 con “Tentazione” e “Rosso Malpelo”

di Elisa Guccione

“Ho accettato con estrema gioia l’invito del sindaco e dell’assessore alla cultura del Comune di Vizzini per questa nuova edizione delle Verghiane che mi vedrà protagonista sabato 30 settembre, alle ore 21.00, nella magnifica piazza Dante davanti alla chiesa di Sant’Agata“. Con queste parole l’attore e regista Nicola Costa, direttore del progetto artistico e culturale “Centro Studi Teatro e Legalità“, annuncia la sua partecipazione alla storica rassegna estiva dedicata a Giovanni Verga.

A distanza di quattro anni dalla sua ultima rappresentazione nella culla del verismo verghiano, dove ha interpretato “Jeli il pastore”, Nicola Costa rappresenterà: “Tentazione” e “Rosso Malpelo“, due novelle dal contenuto estremamente attuale come il femminicidio e la diversità.

“La scelta della messa in scena è ricaduta su questi due testi- dichiara Nicola Costa autore dell’adattamento teatrale- perché nelle parole di Verga possiamo leggere la violenza a cui assistiamo quotidianamente nella nostra società, perchè in “Tentazione” si parla di uno stupro e di un femminicidio mentre “rosso malpelo” racconta come la società non tolleri e non accetti qualcosa di “diverso” dal comune pensare”.

Non si assisterà al solito Verga, ma ad una versione inedita e contemporanea che offre sempre un’infinità di riflessioni ed opportunità per sensibilizzare la società ad una giusta educazione emotiva ed affettiva.

“In caso di pioggia- conclude Nicola Costa impegnato in un tour nei teatri italiani con “Come tu mi vuoi” di Pirandello per la regia di Luca De Fusco per il Teatro Stabile di Catania– lo spettacolo dalla piazza di Vizzini si sposterà all’interno dell’aula consiliare del Comune”.

Elisa Guccione