Nicola Costa, Debora Bernardi e Alice Ferlito ritornano a teatro con il tributo a Pablo Neruda

di Elisa Guccione

CATANIA- “A cena con Pablo” è un viaggio nella vita e nella poesia di Pablo Neruda, punto di riferimento non solo per il popolo cileno ma per tutto il Novecento.

Un tributo inedito, mai andato in scena fino ad oggi, che sabato 12 giugno alle ore 21.00, nello spazio esterno di Zo inaugurerà la rassegna “Seltz”, restituendo al pubblico il teatro dopo il lungo e buio periodo della pandemia.

Spettacolo interpretato, scritto e diretto da Nicola Costa, Debora Bernardi e Alice Ferlito, che indaga e restituisce un’immagine più intima e personale di Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto non solo il poeta ma l’uomo orientato alla lotta politica a sostegno del suo popolo.

“In una delle sue ultime interviste Pablo Neruda dichiara: nella mia vita ho ricevuto tanti premi ma quello più importante che mi porterò fino alla morte è essere poeta del mio popolo- spiegano i tre attori- partendo da questi aspetti si racconterà la vita dell’artista tra poesia e biografia”.

Versi che nascono come osservazione del suo mondo privato, non a caso le sue prime poesie sono dedicate alla madre e al padre, la lotta politica e l’amore per la vita e la bellezza.

“A cena con Pablo- continuano gli attori- nasce dalla

voglia e dalla ricerca artistico musicale che accompagneranno le varie fasi poetiche ed umane di Neruda in cui il teatro si riconcilia con il pubblico”.

Elisa Guccione

12 giugno 2021 alle 21:00

Lo spettacolo si svolgerà all’aperto Info e prenotazione

Prenotazione obbligatoria:

+39 095 8168912 (dalle 10 alle 13.30)

+39 3281742045 (whatsapp dalle 15 alle 18)

Ticket: 10euros

(è possibile cenare durante lo spettacolo, prenotando al 392 544 8183)