“Natale in festa” al Castello Ursino con la Compagnia Buio in Sala

Catania- Sarà una serata speciale, un vero “Natale in festa” realizzato dalla “Compagnia Buio in Sala” in collaborazione con il Comune di Catania per la rassegna “Natale a Catania”, che si svolgerà lunedì 30 dicembre, alle ore 20.30, a Piazza Federico di Svevia davanti all’imponente magnificenza del Castello Ursino.

“Un evento imperdibile, che unirà la città in un’atmosfera natalizia senza pari- spiegano i registi ed attori Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia fondatori di Buio in Sala- per una serata all’insegna della musica tra le migliori canzoni pop internazionali e un concerto corale con repertorio gospel e spiritual”.

L’apertura dello spettacolo musicale è affidata a Laura Accomando, Sofia Bellia, Guenda Pulvirenti e Giada Romano mentre il concerto corale è curato da “I Bei Legami ensamble” diretto da Salvo Fresta i quali faranno vivere ai catanesi la magia delle festività natalizie con il cuore colmo di speranza per un sereno 2025.