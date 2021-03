Morto Tuccio Fecarotta: Catania perde uno dei suoi gioiellieri storici

Catania – E’ morto oggi il gioielliere catanese Ernesto “Tuccio” Fecarotta, personaggio molto conosciuto e stimato a Catania. Dalla sua gioielleria nella centralissima via Etnea, sono passati un po’ tutti, turisti compresi, ma in particolare gli esponenti di quella “Catania bene” che quando erano alla ricerca di un gioiello di particolare bellezza e prestigio, sapevano dove andare ad acquistarlo. Tra i tanti che in queste ore lo stanno ricordando sui social, anche l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco. “Tuccio Fecarotta ha smesso di soffrire. Un personaggio vero della nostra città. Un uomo colto e raffinato. Un amico vero. I suoi consigli, il suo sorriso, la sua naturale eleganza, il suo amore per la sua terra, la consapevolezza di rappresentare una grande tradizione. Non lo dimenticherò mai».

Anche i rappresentanti del CCN (Centro Commerciale Naturale di via Etnea) lo ricordano commossi: “Con lui scompare una parte prestigiosa della storia imprenditoriale catanese. Galante ed eclettico è stato tra i fondatori del CCN di via Etnea”.

PALERMO – «In Sicilia su 20.500 dosi del lotto ABV2856 di Astrazeneca, bloccato da Aifa, ne sono state somministrate 18.194, per le altre 2.306 abbiamo sospeso la somministrazione». Lo ha detto nel pomeriggio l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, a seguito della decisione dell’Aifa. «Complessivamente – ha sottolineato Razza – sono state somministrate 1.257 dosi in provincia di Agrigento, 932 in provincia di Caltanissetta, 3.533 in provincia di Catania, 1.038 in provincia di Enna, 2.849 in provincia di Messina, 3.497 in provincia di Palermo, 1.457 in provincia di Ragusa, 1.097 in provincia di Siracusa, 2.516 in provincia di Trapani. I lotti sospesi riguardano 225 dosi in provincia di Agrigento, 68 in provincia di Caltanissetta, 467 in provincia di Catania, nessuna a Enna e Trapani, 151 in provincia di Messina, 503 in provincia di Palermo, 43 in provincia di Ragusa, 903 in provincia di Siracusa, nessuna a Enna e Trapani e provincia».