Mattarella difende Conte

Il premier Conte è sotto assedio. Le opposizioni fanno la voce grossa sui Dpcm e anche all’interno della maggioranza Matteo Renzi lancia accuse pesanti, sostenendo che sia stata “calpestata la Costituzione”. In un momento di così forte difficoltà, però, il presidente del consiglio può contare sulla fiducia e sull’appoggio del Quirinale. È proprio da lì, infatti, che arrivano le principali rassicurazioni non solo al premier ma anche ai cittadini: “I principi fondamentali della Costituzione non sono messi in discussione. Le procedure seguite fino ad ora, sebbene dettate dall’emergenza, non costituiscono una trasgressione dei dettami sanciti dalla nostra Carta fondamentale”. Per il Quirinale, dunque, è tutto sotto controllo e non c’è da fare allarmismi.

Come spiega Claudio Tito su Repubblica, il caso è esploso intorno all’uso ricorrente da parte del governo dei cosiddetti Dpcm, ossia i decreti della presidenza del consiglio. “Si tratta di misure amministrative e non legislative. Che hanno suscitato le reazioni di alcune forze politiche. In particolare dell’opposizione, e provocato le valutazioni di diversi Costituzionalisti che, come spesso accade, si sono divisi su questo argomento. Non avendo forza di legge – è l’accusa principale – non possono essere imposti al cittadini. La loro validità rischia di essere compromessa, in modo specifico per quanto riguarda le disposizioni penali. Una tesi contestata da Palazzo Chigi e soprattutto non avallata dal Quirinale”.