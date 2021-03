Mario Incudine è Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

di Elisa Guccione

“È unanimamente riconosciuto per le sue altissime qualità morali, intellettuali e professionali”. Recita così parte della motivazione conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al poliedrico artista siciliano Mario Incudine che per mano del prefetto di Enna Matilde Pirrera, nella sala delle feste della prefettura di Enna, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

“È un riconoscimento-dichiara visibilmente commosso l’attore teatrale, cantante e polistrumentista ed esponente della musica popolare siciliana nel mondo Mario Incudine-, che dà senso a tanti anni di impegno, di sacrifici, di determinazione e di sogni. Una medaglia che mi onora e che mi rende ancora più responsabile nei confronti di me stesso, della mia Comunità e del mio pubblico”.

Un’onorificenza data per aver creduto nella cultura siciliana, per avere esportato l’identità della nostra terra e per avere usato nei testi delle sue canzoni parole contro ogni mafia e aver portato la musica ed il teatro nelle scuole e nelle carceri con collaborazioni artistiche di pregio come Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Lucilla Galeazzi, Nino Frassica, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero e Kaballà. Ha duettato con Artisti come Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Alessandro Haber e Francesco Di Giacomo (Banco del Mutuo Soccorso).

“Tutto questo- continua l’artista siciliano candidato al David di Donatello 2021 come miglior compositore e migliore canzone originale del film “Famosa” di Alessandra Mortelliti- mi rende più che felice, perché significa che ogni cosa fatta con cuore e coscienza ha senso e saranno sempre questi gli ideali e le qualità alle quali non rinuncerò mai. L’amore per la mia terra e la grande passione per a musica mi guideranno come la stella polare sulla mia strada”.

