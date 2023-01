Magici incantesimi a Buio in Sala con l’applaudito spettacolo Teatro Circo di Filippo Velardita

Catania- Doppio sold out, occhi stupiti e curiosi e numerosi applausi per “Incantesimi- spettacolo teatro circo per bambini” di e con Filippo Velardita della Compagnia Giullari della Luna per la rassegna “Sguardi”, ideata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia.

Sul palco di “Spazio Bis” all’interno dei locali della scuola d’arte Buio in Sala, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci è andata in scena una magica avventura con tanti momenti interattivi dove i piccoli spettatori, insieme ai divertiti genitori, sono diventati protagonisti della storia truccati teatralmente a tema circo.

La storia di due personaggi curiosi e stravaganti che il destino ha separato, in una tipica atmosfera da favola e magia, dove le parole prendono corpo e diventano giocolerie, equilibri, scherzi, incantesimi per un susseguirsi di colpi di scena intervallati da momenti di destrezza, comicità e poesia che grazie all’aiuto e alla maestria di Filippo Velardita, formatosi alla scuola del circo di Madrid, aiutati dal poetico gioco dell’infanzia si sono ritrovati in un viaggio fantastico.