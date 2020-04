Lo strappo della consigliera leghista: «Sugli eurobond la Lega ha tradito l’Italia»

Strappo definitivo della consigliera comunale della Lega di Agrigento Nuccia Palermo con il suo partito. I rapporti erano già freddi da qualche tempo ora la crisi è esplosa dopo il no della Lega all’emendamento dei Verdi sugli eurobond al Parlamento europeo. “Prima definite – ha scritto in un post si Facebook – l’Europa covo di serpi e sciacalli perché i sovranisti di Olanda e Germania si schierano contro gli eurobond e le forme di solidarietà europea e poi vi allineate ai vostri cuginetti sovranisti tedeschi e olandesi nel rigettare queste forme di solidarietà? Complimenti! Sinceramente per me fare opposizione significa vigilare affinché i governi facciano il loro dovere e non giocare sulla pelle delle persone che stanno morendo di fame per raccattare un pugno di voti dalle persone che state scientemente ingannando. Annalisa Tardino Francesca Donato (le due europarlamentari della Lega elette in Sicilia, ndr) Questa poi me la spiegate. Per quanto mi riguarda, io ho una coscienza e mi sento a disagio ad essere ancora affiancata a chi tradisce l’Italia!”.