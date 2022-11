Libri, Santino Mirabella presenta il suo primo romanzo giallo “Un futuro da ricordare

di Elisa Guccione

Catania- La prolifica penna di Santino Mirabella, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, nome noto nel campo della cultura, dà alla luce il suo primo romanzo giallo dal titolo “Un futuro da ricordare”, edito da Europa Edizioni, che sarà presentato per la prima volta a Catania giovedì 17 novembre, alle ore 19.30, al Teatro De Curtis.

Il giornalista Rai Guglielmo Troina dialogherà con l’autore sull’intricato “hot case” accaduto in un tempo molto lontano affinché si “chiudano i conti una volta per tutte”.

I personaggi si muovono nel romanzo come ombre dolenti, scolpite da un destino che con nessuno di loro è stato e sarà clemente, eppure risultano così vividi, affamati, quasi disperati nella ricerca di un significato all’esistenza stessa.

I protagonisti si incontrano casualmente, sconvolgendo gli uni le vite degli altri, pur senza scambiarsi che poche parole, pochi sguardi e tanto insopportabile silenzio.

La storia si “dipana come un pomeriggio d’estate, e ti accorgi che il tempo passa solo perché cambia la luce”.

Come ha scritto Enzo Trantino nella sua recensione, “la scrittura di Mirabella è ricca, policroma, raffinata”.

Tutto alla fine torna, ma il lettore non può impigrirsi e, provocatoriamente, citando Pasolini viene sfidato a intervenire.

