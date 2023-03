Libri, Petali di margherita il racconto in versi di Martina Luvarà

di Elisa Guccione

Catania- È la storia di un amore negato in un testo pieno di luce e rispetto per se stessi. Così possiamo riassumere “Petali di margherita“, edizioni Akkuaria, il racconto in versi della catanese Martina Luvarà, che sarà presentato mercoledì 15 marzo, alle ore 18.00, nel salotto letterario della libreria Mondadori di via Coppola.

L’opera prima dell’autrice, studentessa universitaria alla facoltà di lettere dell’Ateneo catanese, accompagna il lettore anche quello più adulto e disincantato, che non può fare a meno di riconoscersi, tra le dinamiche del primo innamoramento per mezzo di una serie di piccoli dettagli.

“Alla prosa ho preferito i versi- dichiara Martina Luvarà che durante la presentazione dialogherà con la scrittrice Vera Ambra– ma il limes tra le due forme di narrazione è labile, perchè inoltrandosi nelle pagine del libro si troveranno anche alcuni testi in prosa in modo da utilizzare tutte le misure metriche e sperimentare una nuova chiave d’interpretazione del linguaggio e del ritmo per un libro destinato ad essere apprezzato da un pubblico trasversale per età e formazione”.

Un racconto studiato come un doppio assedio d’amore: verso l’altro e verso di sé dove chi legge è consapevole spettatore tra le due voci che combattono tra le pieghe dell’anima della protagonista che contemporanemente la frenano e la invitano anche ad accelerare.

