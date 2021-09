Libri, “Non è come sembra” l’opera prima di Manuela Santonocita la voce femminile di “Mizzica, la radio che stuzzica”

di Elisa Guccione

Per tutti ormai è “La Manu“, voce dolce e gentile di “Mizzica la radio che stuzzica”, il fortunato format radiofonico che Manuela Santonocita conduce da anni al fianco di Ruggero Sardo. Da oggi non solo conduttrice radiofonica ma anche autrice del libro “Non è come sembra”, Algra Editore. Mercoledì 22 settembre, alle ore17.30, nella corte del Castello Ursino, nel pieno rispetto delle norme anticovid, insieme a Ruggero Sardo e all’editore Alfio Grasso la speaker radiofonica e scrittrice presenterà alla città di Catania la sua prima creatura letteraria. Scopriamo poco prima della presentazione catanese alcuni segreti del libro.

“Non è come sembra”, Algra editore, è la sua opera prima. Qual è la genesi di questo libro?

“Da sempre l’idea di scrivere mi ha appassionato. “Non è come sembra” è stato pensato durante il lockdown, quando ho vissuto la reclusione forzata come risorsa, come tempo a disposizione. Ho iniziato a guardare dentro me, a guardare intorno ed a fare spazio a ciò che mi faceva stare bene, come scrivere.

Ho pensato in questo contesto di mettere insieme alcuni tra i più insoliti racconti che avevo scritto per la radio e per la televisione tempo prima, ritrovandomi così, con una simpatica quantità di strane, ma vere, località del mondo.

Ho espresso il desiderio che questi “fogli” prendessero vita ad Alfio Grasso di Algra editore – che non ringrazierò mai abbastanza – e lui, sorridendomi e fidandosi, ha fatto sì che “Non è come sembra” vedesse la luce, malgrado il complicato momento storico.

Una volta ultimato il lavoro iniziale, ho proposto al giornalista Lucio Luca de “La Repubblica”, di curarne la prefazione. Molto carinamente ha subito accettato: è un appassionato di viaggi”.

Il 22 settembre al castello ursino incontrerà la città di Catania per presentare la sua prima creatura. Cosa si aspetta?

“Sono molto onorata di presentare la mia prima creatura al Castello Ursino della Città di Catania e sono felice che al mio fianco ci sia lo showman siciliano per eccellenza, Ruggero Sardo.

Detto questo, mi aspetto come prima cosa, di vedere la gente, in senso fisico, perchè la presenza credo indichi in un certo senso, lo star bene e questo è quello che conta di più, soprattutto oggi”.

A chi è rivolto questo libro? Chi è il lettore ideale?

“Il libro è rivolto a chi è curioso e soprattutto a chi ha voglia di sorridere, con leggerezza. Non credo ci sia un lettore ideale, può essere letto da chiunque. Forse dai bambini – e qui sorrido – no…! Magari tra qualche anno”.

Quando si scrive lo si fa prima di tutto per se stessi e comunicare un messaggio agli altri. Lei con questo libro quale messaggio vuole lanciare?

“Sono vari i messaggi che vorrei lanciare, tra cui quello di andare oltre le apparenze, perchè spesso, appunto, non è come sembra e di utilizzare il web in maniera più costruttiva: piuttosto che litigare sui social, sarebbe fantastico curiosare più spesso tra le meraviglie del nostro Pianeta Terra e farlo sorridendo”.

Progetti Letterari per il futuro?

“Chi lo sa?! Magari penserò a “Non è come sembra – parte seconda”… Mi piacerebbe molto, ma intanto sono felice di questo momento con la speranza che i lettori gradiscano”.

