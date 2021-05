Le reazioni di Salvini al discorso di Fedez

Le parole di Fedez pronunciate ieri da piazza San Giovanni non hanno lasciato indifferente la Lega, tirata in causa nel discorso del cantante sul palco del concertone del primo maggio. Dal segretario Matteo Salvini fino al capogruppo della Lega nella Commissione di Vigilanza Rai, Massimiliano Capitanio, molti hanno preso parola contro Fedez, che nel suo intervento a favore del ddl Zan ha accusato il partito di essere contro i diritti civili e di non avere interesse nel combattere l’omofobia, citando i nomi di alcuni esponenti di rilievo.

Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole», ha scritto Salvini in un post su Facebook. «E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge. È già così, per fortuna». Il segretario leghista ha invitato Fedez a «bere un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di diritti». Sullo scontro via telefono avvenuto tra l’artista e la Rai (che avrebbe chiesto a Fedez di modificare il discorso e non fare nomi), ha commentato: «Un cantante di sinistra litiga coi vertici Rai di sinistra. Così è. L’Italia se ne farà una ragione».