L’artista siciliano Alfonso Restivo conquista “Striscia la Notizia”

di Elisa Guccione

CATANIA- Una nuova medaglia si aggiunge alle consegne vip dell’artista iperrealista Alfonso Restivo, che dopo aver ritratto i più importanti personaggi famosi del jet set internazionale arriva sul bancone di “Striscia la notizia” per consegnare il ritratto a Ficarra e Picone.

“La consegna del quadro negli studi Mediaset durante la trasmissione è stata una vera sorpresa per i due comici siciliani- dichiara Alfonso Restivo reduce per il secondo anno consecutivo dall’esperienza statunitense del “Premio Eccellenza Italiana a Washington” e aver realizzato, fra i tanti, i ritratti per Giorgio Chiellini, Fabio Fognini, Melissa Satta, Gigi D’Alessio, Lautaro Martinez, Gigio Donnarumma e l’ex ministro Matteo Salvini – che dopo la sorpresa iniziale si sono complimentati per la perfezione nel ritrarre non solo il taglio degli occhi ma anche l’attaccatura dei capelli e i segni d’espressione attorno alla bocca tipici del sorriso di Valentino Picone”.

Un 2020 che inizia in grande stile per l’artista catanese già proiettato verso nuovi importanti progetti come la collaborazione artistica con il polistrumentista internazionale Luciano D’Addetta vestendo le copertine di otto composizioni-spartiti per pianoforte, che saranno inviate alle Accademie di musica e conservatori di tutta Italia, ed inoltre Alfonso Restivo, premiato come “Uomo siciliano del 2018” impreziosirà le pagine del nuovo libro dello scrittore siciliano Giuseppe Arena, che sarà presentato al Salone del libro di Torino, realizzando la copertina del romanzo.

Sulle prossime consegne vip non si sbilancia ma afferma: “Tra non molto incontrerò Cecilia Rodriguez, Federica Panicucci, Gigi Buffon, Beppe Bergomi e, probabilmente, presto sarò protagonista delle pagine internazionali dei quotidiani più importanti per una consegna “stellare”.

Elisa Guccione