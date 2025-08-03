L’Arte e i Pupi dei Fratelli Napoli raccontano come Orlando acquistò le armi
03.08.2025.
Catania – Sul palco del Teatro del Murgo di Piazza Scammacca 1, nell’ambito della rassegna “Furriannu Furriannu a Catania con i pupi siciliani dei Fratelli Napoli“, arriva martedì 5 agosto, alle ore 21.00, la compagnia Arte Pupi F.lli Napoli, Maestri pupari catanesi da ben cinque generazioni, con lo spettacolo “Come Orlando acquistò le armi”.
Su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli, verrà messo in scena uno degli episodi più amati dal pubblico che frequentava i teatri di quartiere della città, quelle serate in cui i cavalieri indossavano per la prima volta la loro pregiata armatura dopo aver superato importanti e simbolici riti d’iniziazione.
“Si assisterà come Orlando, protagonista della Storia dei Paladini di Francia, esempio di nobiltà, lealtà ed eroismo cavalleresco, acquisterà le armi- spiega Davide Napoli
ideatore e organizzatore della rassegna- diventando l’eroe protagonista della Storia dei Paladini di Francia, che nei teatri dell’Opira, incarnava un modello nobilissimo di lealtà ed eroismo cavalleresco”.
Le vicende risalgono a un’antica chanson de geste francese, La Chanson d’Aspremont che attraverso molti cantàri italiani, i romanzi in prosa di Andrea da Barberino e il poema in ottave “Le prime imprese di Orlando” di Ludovico Dolce, confluirono nel romanzo a dispense di Giusto Lodico e da lì nella messinscena dei pupari catanesi.
“Nella nuova drammaturgia dell’Opera dei Pupi, -continua Fiorenzo Napoli– adattando i diversi materiali narrativi si è voluto dare grande spessore ai personaggi di Milone e Almonte, cercando di smorzata la drammaticità dell’evento inserendi nell’intreccio del racconto la maschera catanese di Peppininu, riuscendo così a soddisfare un pubblico moderno, formato non solo da cultori e appassionati, ma anche da giovani abituati alla velocità dei tempi cinematografici e dei media”.
Una serata brillante e gioiosa- come ha ribadito Alessandro Napoli-nella quale i personaggi carolingi incarnano ancora una volta i valori tradizionali dell’unità familiare tesi a combattere il male aspirando a un ordine del mondo più giusto.
Teatro del Murgo
Piazza Scammacca 1 Catania
Info e prenotazione
3470954526
Biglietto unico 25€ inclusa consumazione di fritti e calice di vino