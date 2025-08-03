Catania – Sul palco del Teatro del Murgo di Piazza Scammacca 1, nell’ambito della rassegna “Furriannu Furriannu a Catania con i pupi siciliani dei Fratelli Napoli“, arriva martedì 5 agosto, alle ore 21.00, la compagnia Arte Pupi F.lli Napoli, Maestri pupari catanesi da ben cinque generazioni, con lo spettacolo “Come Orlando acquistò le armi”.

Su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli, verrà messo in scena uno degli episodi più amati dal pubblico che frequentava i teatri di quartiere della città, quelle serate in cui i cavalieri indossavano per la prima volta la loro pregiata armatura dopo aver superato importanti e simbolici riti d’iniziazione.

Davide Napoli ideatore e organizzatore della rassegna- diventando l’eroe protagonista della Storia dei Paladini di Francia, che nei teatri dell’Opira, incarnava un modello nobilissimo di lealtà ed eroismo cavalleresco”. “Si assisterà come Orlando, protagonista della Storia dei Paladini di Francia, esempio di nobiltà, lealtà ed eroismo cavalleresco, acquisterà le armi- spiegaideatore e organizzatore della rassegna- diventando l’eroe protagonista della Storia dei Paladini di Francia, che nei teatri dell’Opira, incarnava un modello nobilissimo di lealtà ed eroismo cavalleresco”.

Le vicende risalgono a un’antica chanson de geste francese, La Chanson d’Aspremont che attraverso molti cantàri italiani, i romanzi in prosa di Andrea da Barberino e il poema in ottave “Le prime imprese di Orlando” di Ludovico Dolce, confluirono nel romanzo a dispense di Giusto Lodico e da lì nella messinscena dei pupari catanesi.

“Nella nuova drammaturgia dell’Opera dei Pupi, -continua Fiorenzo Napoli– adattando i diversi materiali narrativi si è voluto dare grande spessore ai personaggi di Milone e Almonte, cercando di smorzata la drammaticità dell’evento inserendi nell’intreccio del racconto la maschera catanese di Peppininu, riuscendo così a soddisfare un pubblico moderno, formato non solo da cultori e appassionati, ma anche da giovani abituati alla velocità dei tempi cinematografici e dei media”.

Una serata brillante e gioiosa- come ha ribadito Alessandro Napoli-nella quale i personaggi carolingi incarnano ancora una volta i valori tradizionali dell’unità familiare tesi a combattere il male aspirando a un ordine del mondo più giusto.

Teatro del Murgo

Piazza Scammacca 1 Catania

Info e prenotazione

3470954526

Biglietto unico 25€ inclusa consumazione di fritti e calice di vino