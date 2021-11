“L’aria del continente” di Martoglio inaugura al Teatro Metropolitan la XII rassegna Antonio De Curtis della Nuova Compagnia Sipario di Turi e Federica Amore

CATANIA- Nel centenario della scomparsa di Nino Martoglio la “Nuova Conpagnia Sipario”, diretta da Turi e Federica Amore inaugurano sul palco del Teatro Metropolitan domenica 14 novembre, alle ore 18.00, la XII rassegna Antonio De Curtis 2021/22 con “L’aria del continente”, la commedia probabilmente più nota del drammaturgo belpassese.

“L’immortale e dirompente vis comica della pièce, i personaggi popolari come Don Cola Duscio o la canzonettista Milla Milord in quel dialetto italianizzato-dichiara Turi Amore protagonista sulla scena ed autore della regia e dell’adattamento teatrale del testo- insieme agli avvincenti e veloci dialoghi con i tanti rimandi letterari in questa nuova versione puntano a sottolineare non solo la morale borghese ma anche l’emancipazione femminile in modo da rendere lo spettacolo più stuzzicante e adatto alla frenesia dei tempi moderni”.

Due atti, e non tre, dove Turi e Federica Amore insieme a Mirella Petralìa, Nuccio Nicastro, Adele Ferlito, Claudio Iacobello e Luca Micci, affronteranno le opinioni della famiglia, contraria alle novità e spaventata dall’improvviso cambiamento di vita.

“La storia è quella di un possidente siciliano che si reca a Roma per sottoporsi ad una banale operazione di appendicite invaghitosi di una giovane soubrette, -continua Turi Amore- che Martoglio nel suo testo creato e pensato per Angelo Musco, diventato successivamente un film per mano del regista Gennaro Righelli, descrive il provincialismo ottuso borghese e la saggia scaltrezza del popolino per un classico del nostro teatro che non risente del passare degli anni”.